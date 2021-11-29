MEB'den 'ücretli öğretmen' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı, bazı vekillerin ücretli öğretmen ve aldıkları ücretle ilgili verilen yazılı soru önergesini cevapladı.
Eğitim 29.11.2021, 09:04 29.11.2021, 09:11
Bakanlık, eğitim öğretim sürecinin aksamaması için ve öğrencilerin eğitim hakkından yoksun kalmaması için ücretli öğretmenlerin görevlendirildiğini açıkladı.
Ücretli öğretmenlere 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle ders başı net 21,46 ücret ödediğini duyurdu.2021 yılında 20 bin 603 öğretmenin atandığı, 2022 yılında da 750 engelli ve 15 bin öğretmenin atanacağı da belirtildi.
İşte MEB'in yazılı soru önergesine verdiği cevap
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