MEB'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" ifadesini kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.