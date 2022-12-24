MEB'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mahmut Özer'e atfedilen açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Eğitim 24.12.2022, 16:04
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" ifadesini kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
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