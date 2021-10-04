MEB'den öğrencilere destek: Bugün erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, ilkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki bugün "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açıldı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan çalışma sorularını da içeriyor.

LGS örnek soru kitapçığı da paketle yayımlandı

8. sınıftaki öğrencilerin 2022'de yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da bin 375 soru yer alıyor.

Kaynak:Memurlar