MEB'den 'Kariyer Basamakları Sınavı iddiaları hakkında' suç duyurusu
MEB 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' ile ilgili iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
Eğitim 12.11.2022, 10:18
MEB 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' ile ilgili iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' hakkındaki kamuoyunu yanıltıcı iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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