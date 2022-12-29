MEB'den iki okulda yaşanan şiddet olaylarına soruşturma
MEB, Zonguldak ve Kocaeli'de iki okulda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Eğitim 29.12.2022, 16:39
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir okulda akranları tarafından bir öğrenciye, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik şiddet uygulandığı belirtildi.
Olaylara ilişkin Bakanlıkça müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "her türlü şiddete sıfır tolerans" anlayışıyla sürecin hassasiyetle yakından takip edildiği vurgulandı.
Kaynak: AA
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