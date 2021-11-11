MEB'den açık öğretim liseleri için önemli karar! O şart kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartının 5 döneme düşürüldüğünü açıkladı.
Eğitim 11.11.2021, 16:18 11.11.2021, 16:26
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla açık öğretim okullarına ilişkin yazı illere gönderildi. Yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralıkta yapılması planlanıyor.
Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin, akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek.
5 DÖNEME DÜŞÜRÜLDÜ
18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırılacak. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı, 5 dönem olarak uygulanacak.
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