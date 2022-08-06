MEB'den 65 okula 'kayıt parası' incelemesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul yöneticileriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda, Türkiye'deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktardıklarını belirterek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrı yaptı.

Bakan Özer, süreci hassasiyetle takip ettiklerini, kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.

Şikayetler üzerine inceleme başlatıldı

Velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen MEB, 65 şikayet konusuna yönelik inceleme başlattı. Tamamlanan soruşturmalarda sorumlular hakkında "görevden alma, uyarı, kınama" gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.

MEB bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokuluna, ilkokula ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış ve böylece okul yöneticilerin bütçelerini kendilerinin planlamalarına imkan sağlamıştı.