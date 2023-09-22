MEB bursluluk sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığının bursluluk sınavı sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Sonucu MEB sonuç sayfasından görüntülenebiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Sonucu MEB sonuç sayfasından görüntülenebiliyor.
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|12
|2. Galatasaray
|4
|10
|3. Rizespor
|5
|10
|4. Trabzonspor
|5
|9
|5. Kayserispor
|5
|9
|6. A.Demirspor
|4
|8
|7. Konyaspor
|5
|8
|8. Hatayspor
|5
|7
|9. Alanyaspor
|5
|7
|10. Beşiktaş
|4
|7
|11. Kasımpasa
|5
|6
|12. Ankaragücü
|5
|5
|13. Karagümrük
|5
|5
|14. Sivasspor
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|3
|16. Başakşehir
|4
|3
|17. Pendikspor
|5
|3
|18. İstanbulspor
|3
|2
|19. Samsunspor
|4
|1
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|5
|15
|2. Manisa FK
|5
|11
|3. Bodrumspor
|5
|10
|4. Gençlerbirliği
|5
|10
|5. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|9
|8. Keçiörengücü
|5
|8
|9. Şanlıurfaspor
|5
|8
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Sakaryaspor
|5
|5
|13. Giresunspor
|5
|4
|14. Adanaspor
|5
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|5
|3
|18. Ümraniye
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Arsenal
|5
|13
|5. Brighton
|5
|12
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Nottingham Forest
|5
|7
|9. Crystal Palace
|5
|7
|10. Fulham
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. M. United
|5
|6
|14. Chelsea
|5
|5
|15. Bournemouth
|5
|3
|16. Wolves
|5
|3
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|5
|1
|19. Burnley
|4
|1
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Girona
|5
|13
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Getafe
|5
|7
|10. Real Betis
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|6
|12. Osasuna
|5
|6
|13. Villarreal
|5
|6
|14. Deportivo Alaves
|5
|6
|15. Mallorca
|5
|5
|16. Celta Vigo
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|3
|18. Granada
|5
|3
|19. Las Palmas
|5
|2
|20. Almeria
|5
|1