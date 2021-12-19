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MEB açıkladı! Sayı 4 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayat boyu öğrenmeye destek için açılan kurslardan yararlananların sayısı, geçen yıla oranla yüzde 30 artışla 4 milyon 642 bin 932'ye ulaştı.

Eğitim 19.12.2021, 11:32
MEB açıkladı! Sayı 4 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayat boyu öğrenmeye destek için açılan kurslardan yararlananların sayısı, geçen yıla oranla yüzde 30 artışla 4 milyon 642 bin 932'ye ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, bir taraftan çağ nüfusuna kaliteli eğitim vermeye, diğer taraftan halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri üzerinden vatandaşlara kurslar düzenlemeye devam ediyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile vatandaşlara istedikleri her kursu açıyor ve kısa süreli sertifikasyona yönelik eğitim hizmeti sunuyor.

Bu kapsamda, 2020'de 196 bin 405 kurs açılırken, bu yıl sayı 289 bin 521'e ulaştı. 2020 yılında bu kurslardan 3 milyon 569 bin 734, bu yıl ise 4 milyon 642 bin 932 kişi yararlandı. Kurslardan yararlananların sayısı bir yılda yüzde 30 arttı.

- Kurslara kadınlar daha fazla ilgi gösterdi

Bu yıl kurslara 2 milyon 926 bin 886 kadın, 1 milyon 716 bin 46 erkek kursiyer katıldı. Böylece 2021 yılında açılan kurslardan yararlanan kadın oranı yaklaşık yüzde 63 oldu.

Bu yıl kurslarda en fazla talep hijyen eğitimine oldu. Bunda Kovid-19 salgını ile mücadelenin de etkili olduğu tahmin ediliyor. 465 bin 876 vatandaşın aldığı hijyen eğitimini, 123 bin 233 katılımla sosyal uyum ve yaşam kursu ve 112 bin 758 katılımla Kuran-ı Kerim okuma takip ediyor.

Bu yıl meslek kursları da yoğun ilgi gördü. Bu yıl, 2 milyon 92 bin 255 kişi meslek kurslarına katıldı. En fazla açılan meslek kursları arasında, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bilgisayar işletmenliği, ev tekstili ürünleri hazırlama, arıcılık, doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, geleneksel el nakışları, elde Türk işlemeleri, kadın giysileri dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursları yer aldı.

- Gelecek yıl 10 milyon kursiyer hedefi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bireylerin hayat boyu beceri geliştirmelerine sürekli destek verdiklerini vurguladı.

Bakanlığın bir taraftan her kademeden çağ nüfusuna sunulan eğitim hizmetinin niteliği ve yaygınlığını sürekli artırırken diğer taraftan da vatandaşların talep ettiği kursları yaygınlaştırarak erişimi kolaylaştırmaya çalıştığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2021'de açtığımız kurs sayısı 2020 yılına göre yüzde 47 arttı. Bu artış, kurslardan yararlanan kişi sayısına da yansıdı. 2021 yılında açtığımız kurslardan yararlanan vatandaş sayımız 2020 yılına göre yüzde 30 arttı. Bu kurslardan en fazla kadınlar yararlanıyor. 2021 yılında kursiyerlerin kadın oranı yüzde 63'e yükseldi. 2022 yılında kurs çeşitliliğinde önemli değişikliğe gideceğiz. Hedefimiz, 2022 yılında en az 10 milyon vatandaşımızın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak. Gerekli planlamalarımızı da yaptık. Bu süreçleri başarıyla yürüten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzü, 81 ildeki yöneticilerimizi, halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüleri yöneticileri ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum."

Kaynak: AA
#Milli Eğitim Bakanlığı #hayat boyu öğrenme
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