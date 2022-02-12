MEB 53 bin okulun hizmet alanını güncelledi

MEB, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 4. fıkrası ile 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanlarını yeniden belirlemiştir.