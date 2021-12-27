Market denetimleri devam ediyor

Ticaret Bakanlığı ve zabıta ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi devam ediyor.

Kocaeli ve Zonguldak'ta, İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince marketlere yönelik fiyat denetimleri devam ediyor.

İl Ticaret Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit ilçesinde yer alan marketlere giderek denetimlerde bulundu.

Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.

Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor.

Bir markette alışveriş yapan Funda Karamık, yaptığı açıklamada, marketlerde denetim yapılması gerektiğini, fiyatların çok arttığını belirterek, "Biz de vatandaş olarak indirimleri takip ediyoruz. Fiyatlarda çok fazla oynama görmedim. Bu nedenle denetimlere devam edilmesi gerekiyor." dedi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekipleri de 20 işletmeye yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen 10 işletme ile reyon etiketi ile kasa fiyatı uyuşmazlığı nedeniyle 1 işletme hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

Mardin

Mardin'de Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı.

Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Denetimlerde ilgili kanuna aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere, Ticaret Bakanlığı ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Markette alışveriş yapan Ali Aktay, denetimlerini sürmesini istediğini belirterek, denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siirt

Ticaret İl Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde denetimlerde bulundu.

Ürünlerin gramajı, fiyatı, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda denetim yapan ekipler, döviz kuru düşüşünün ürünlerin fiyatına yansıyıp yansımadığını da kontrol etti.

Alışveriş sepetine koydukları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasadaki fiyatının eşleşip eşleşmediğini inceledi.

Bu yıl içinde il genelinde fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında 247, haksız fiyat artışı kapsamında ise 370 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Batman

Batman'daki marketlerde de haksız fiyat artışı ve etiket denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Maliye ve Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte gerçekleştirdiği denetimlerde ürünlerin etiketlerini ve fiyatlarını kontrol etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, kurumların katılımıyla kentte faaliyet yürüten marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin içerik, etiket, son kullanma tarihi ve gramajına bakıldığını anlatan Gün, ayrıca ürünlerin hijyen şartlarına uygun üretilip üretilmediğinin de kontrol edildiğini aktardı.

Gaziantep

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, Gıda Toptancıları Sitesi'nde (GATEM) yer alan işletmeleri denetledi, ürünleri inceleyerek, fiyatlarıyla ilgili tutanak tuttu.

Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, AA muhabirine, salgından itibaren gıda fiyatlarındaki haksız artışlarla ilgili denetimlerine devam ettiklerini söyledi.

Şanlıurfa

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de döviz kurundaki düşüşe rağmen satışa sunulan ürünlerde fiyat indirimi yapmayan aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca'nın da katıldığı denetimlerde ekipler, raflarda ve reyonlarda incelediği ürünleri satış kasasından geçirerek fiyatını karşılaştırdı.

Reyonlardaki ürünlerin son tüketim tarihi ve gramajını da inceleyen ekipler, bu konuda sorunlu olan ürünlere el koydu.

Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve gramajı düşük olan bazı ürünler nedeniyle işletmelere ceza uyguladı.

Ekipler, işletmelere fiyatı düşen ürünün satış fiyatına da indirimin anında yansıtılması uyarısında bulundu.

Bingöl

Bingöl'de Valilik koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ve Vergi Dairesi ekiplerinden oluşan 12 personel, kent merkezindeki iki bölgede fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetim yaptı.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını raporlayan ekipler, ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunlukları konularında inceleme yaptı.

Şırnak

Şırnak'ta Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı.

Seçilen ürünlerin raf ve kasa fiyatı da karşılaştırıldı.

Edirne

Edirne'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapılıyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırmasını yaparak not alıyor.

Ordu

Ordu'da, Ticaret Bakanlığı ve Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.

Denetimde satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Etiket ile kasa fiyatlarının tutup tutmadığını da inceleyen ekipler, yasaya aykırılık tespit ettiği firmalara tutanak tanzim etti.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin yaklaşan yılbaşı yoğunluğu da dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Döviz kuru gibi gerekçelerle çeşitli ürün kalemlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı ve kurdaki düşüşe rağmen bunun ürün fiyatlarına yansıtılmadığı iddiaları üzerine Altınordu zabıta ekiplerinin denetimlerine hız verdiği aktarılan açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan denetimlerde başta zincir marketler olmak üzere söz konusu işletmelerde etiket, satıştan kaçınma, raf ve kasa fiyat farkı denetimleri yapılarak yasaya aykırılık tespit edilenlere tutanak tanzim edilip yasal işlem yapıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, denetimlerin sık aralıklarla yapılacağına işaret edilerek, ekiplerin denetimlerde çabuk bozulabilecek ürünlere hassasiyetle yaklaştığı, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine baktığı, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrolünü yaptığı kaydedildi.