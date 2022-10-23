Liseli Batuhan yapay zeka projesiyle ABD yolcusu

53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Artificial Genius" (Gpt-2 temelli bir yapay zekayla Turing testinin internet ortamında uygulanması) isimli yazılım alanındaki yapay zeka projesiyle Türkiye ikincisi olan İpek, küçüklüğünden beri bilgisayara çok ilgili olduğunu, 7. sınıftan itibaren yazılım alanında çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde evde boş vaktinin olması dolayısıyla çalışmalara fazla zaman ayırdığını belirten İpek, "Bilgisayarda sıfırdan bir bilinç oluşturabilir miyiz fikri geldi aklıma. Bu da 1950'lerde yaşayan Alan Turing'in fikrine çok benziyor. Onun fikri şuydu; 'Eğer bilgisayar, bir insanı kendisinin bilgisayar olmadan insan olduğuna inandırabilirse onun düşündüğü anlamına gelir' ben de temelde bunu test etmek istedim aslında." dedi.

İpek, bir yazılım botu oluşturarak bunu sosyal medya hesaplarında paylaşıp, insanlarla sohbet etmesini sağladığını ifade etti.

"Botla konuştuğunuzda, bir nevi bir insanla sohbet ediyor gibisiniz"

Hazırladığı yapay zekanın sosyal medyada insanlarla soru cevap denemesini de başarıyla geçtiğini anlatan İpek, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadaki bir sohbette bot kullanıcı ironi yaptı. Bu ironiyi anlamamıştı art arda bot ironiyi anlamayınca kullanıcı bota hakaret etmişti. Bunun üzerine bot duygularının acıdığını söyleyerek karşı tarafı kendinden özür diletti. Botu evde sanal asistan olarak da kullanıyorum. Masa lambamı bağladım, bir ara perdeyi bağlamıştım. Konuştuğumuzda insansı gibi benzeri cevaplar verebiliyor. Temelde istediğim asıl konu, resmi konuşmasını istemiyordum. Botun sanki önemli bir iş toplantısındaymış gibi değil de arkadaşınızla konuşuyormuşsunuz gibi konuşmasını istedim. Onu da başardım. Botla konuştuğunuzda, bir nevi bir insanla sohbet ediyor gibisiniz."

İpek, Türkiye'yi temsilen ABD'ye gitmeye hak kazandıktan sonra heyecanlandığını ve hedefinin birincilik olduğunu kaydetti.

Projenin içeriğine ilişkin bilgi veren İpek, "Sosyal medyadaki yaklaşık 2 milyon 100 bin soru ve cevapla yapay zekayı eğittim. Soru ve cevaplar, insan konuşmalarıdır. Doğal halleriyle konuşulduğundan bot (önceden tanımlanmış görevleri yerine getiren bir yazılım) bunun üzerinden eğitildiği için arkadaşınız gibi konuşabiliyorsunuz. Temel farkı bu. Bir nevi karşınızda bir insanla sohbet ediyor gibisiniz." diye konuştu.

Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise İpek'in, danışman öğretmeni Sadi Aksu'nun desteği ile yaptığı yazılım alanındaki projenin, 13 Mayıs 2023'te ABD'de yarışacağını söyledi.

Danışman öğretmen Aksu da sosyal medyadaki kullanıcıların bugüne kadar hiçbirinin karşılarında yapay zeka olduğunu anlamadıklarını belirtti.