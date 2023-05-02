Lise son sınıflara müjdeli haber
Milli Eğitim Bakanlığı, lise son sınıflarda devamsızlıktan kalma uygulamasını kaldırdı.
Eğitim 02.05.2023, 12:27
Lise son sınıf öğrencilerini sevindiren karar Milli Eğitim Bakanlığından geldi.
Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, CNN TÜRK yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer, 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini duyurdu.
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