LGS yerleştirme sonuçları belli oldu
LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları, "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandı.
Eğitim 25.07.2022, 08:52
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandığını bildirdi.
Bakan Özer: "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı." dedi.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
|0
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
|0
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|6. Karagümrük
|0
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|7. Fenerbahçe
|0
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|8. Galatasaray
|0
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|9. Gaziantep FK
|0
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|10. Giresunspor
|0
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|11. Hatayspor
|0
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|12. Başakşehir
|0
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|13. İstanbulspor
|0
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|14. Kasımpaşa
|0
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|15. Kayserispor
|0
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|16. Konyaspor
|0
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
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|5. Bodrumspor
|0
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|6. Boluspor
|0
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|7. Denizlispor
|0
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|8. Erzurumspor
|0
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|9. Eyüpspor
|0
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|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
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|18. Tuzlaspor
|0
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|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
|0
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|12. Liverpool
|0
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|13. M.City
|0
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|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
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|18. Tottenham
|0
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|19. West Ham United
|0
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
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|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0