LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek. İşte, MEB lise tercih sonuç sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları ilan etti.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları ilan edildi.

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor.

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.

Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

KAÇ KONTENJAN AYRILMIŞTI?

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.

Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek.

Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILDI?

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.