LGS şampiyonları ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde buluştu

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan gençleri tebrik ederek, “İmam hatip okullarımızı ziyaret etmeden, okul iklimini görmeden lise tercihinde bulunmayın” dedi.

LGS şampiyonlarının bir araya geldiği program, Cemile Sultan Korusu’nda yapıldı. ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, eğitimciler, gençler ve ailelerinin katıldığı programda Tercihim Geleceğim isimli kampanya da açıklandı. Programa Beyoğlu Anadolu İHL, İTO Marmara Anadolu İHL, Sivas Zeki Hayran Hafız İHO, Ataşehir Şehit Akın Sertçelik İHO, Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik İHO, Tuzla Güzide Muzafferda Pulur İHO, Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İHL’den derece alan gençler iştirak etti.

71 yıl önce atılan tohum koca bir çınara dönüştü

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bugün kendileri için çok mutlu, çok keyifli bir gün olduğunu belirterek, “Öğrenci arkadaşlarımız için de daha mutlu, daha heyecanlı bir gün. Onlar bu mücadeleyi verdiler, 4 yıl boyunca bu sınava hazırlandılar. Hem sizlerin başarısını takdir ediyor hem de bundan 71 yıl önce bu coğrafyada filizlenen bu tohumun kocaman bir çınara dönüştüğünü görüyoruz” dedi. İmam hatip okullarında okuyan öğrencilerin hem LGS hem YKS hem de hayatları boyunca büyük başarılara imza attığına şahit olduklarını belirten Ceylan, “Bugün Türkiye’nin en gözde öğrencileriyle birlikteyiz. Huzurunuzda tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun, yapacağınız tercihlerle bu başarıları taçlandıracağınızı görüyorum” diye konuştu.

Tercihim Geleceğim kampanyasını başlatıyoruz

“Tercihim Geleceğim” sloganıyla imam hatip okullarını anlattıkları ve başarılarını dile getirdikleri bir çalışmanın startını verdiklerini aktaran Abdullah Ceylan, “Bugün onlarca tercihten bir tanesi ve en anlamlısı lise tercihini konuşuyoruz. Bugün iyi bir lise tercih etmek iyi bir üniversite, iyi bir kariyer, iyi bir gelecek anlamı taşıyacak ama bunlar yeterli olmuyor. Bugün imam hatipleri tercih edenler için çift kanatlı bir gelecek vadediyoruz. İmam hatip okullarımız bu ruh üzerine kuruldu” ifadelerini kullandı. İmam hatip okullarının sahada program çeşitliliğiyle gençlere çok önemli bir kariyer planı ve aile ortamı sunduğunu kaydeden Ceylan, “Ben imam hatipten mezun olalı 20 sene oldu. Hala mezun olduğum okula gidiyor, genç kardeşlerimin ellerinden tutuyor ve onlarla birlikte yol yürüyorum. İmam hatip dediğimizde mezuniyetin olmadığı bir yapıdan bahsediyoruz. Her mezunumuz okuluna geri dönüyor, genç kardeşlerimizi kucaklıyor onlarla birlikte yürüyor.

İHL’lere 10. dil İtalyanca geliyor

İmam hatip okullarındaki program çeşitliliğini de anlatan Ceylan, “İmam hatip okulları 9 ayrı dilde eğitim veren tek okul olarak karşımıza çıkıyor. Arapça ve İngilizcenin yanında Japonca, Çince, İspanyolca, Rusça, Farsça, Fransızca, Almanca eğitim veren okullar var. Bunun tek örneği imam hatip okullarımızda. Bu yıl 10. yabancı dil İtalyanca olarak imam hatip okullarımızda açılacak” dedi. Spor merkezli imam hatip okullarında müsabakalara katılan, olimpik yarışmacılara dönüşecek gençlerin yetiştirildiğini aktaran Ceylan, geleneksel sanatları icra eden ve musiki eğitimi alan gençlerin de imam hatip okullarında yetiştiğini söyledi. Uluslararası imam hatiplerde 195 ülkeden 2 bin 500 misafir öğrencinin eğitim aldığını ve bu gençlerin ülkelerine dönüp gönüllü elçiler olarak ülkemizin bayrağını dalgalandırdıklarını aktardı.

Teknoloji de imam hatipte

Hafızlık proje okullarının da program çeşitliliği içinde olduğunu belirten Ceylan, “Bu okullarımızda 18 bin genç kardeşimiz var. Ortaokulda hafızlıklarını yapıyor, okula ara vermeden liseye devam ediyorlar. LGS birincimiz olan Reyyan da hem hafız ve hem Türkiye şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı” dedi. Teknoloji imam hatip okullarının da sahada hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Ceylan, “Yazılım, kodlama, donanım gibi eğitimleri robotik kodlama atölyelerini barındıran iki imam hatip okulumuz da sahada aktif bir şekilde ülkemizin bugünü ve yarınlarımız için çalışmaya devam ediyor” diye konuştu. Ceylan, fen ve sosyal bilimler proje okullarının da çok kaliteli bir içeriğe sahip olduğunu, ülkemizin geleceği için ter döken gençlerimizle dolu olduğunu bildirdi.

Okullarımızı görmeden karar vermeyin

Çok çeşitli programları barındıran imam hatip okullarının kapılarının tüm gençlere açık olduğunu kaydeden Ceylan, sözlerine şöyle devam etti: Kardeşlerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize şunu söylüyoruz; kıymetli kardeşlerim, lise tercihlerinizi yaparken imam hatip okullarımızı ziyaret etmeden, okul müdürlerimizle konuşmadan, okul iklimi ve atmosferini görmeden kesinlikle lise tercihi yapmayın. Okullarımız dört duvardan ibaret değil. İmam hatip okullarımız kurulduğu ilk günden beri bir ruhu ve kimliği olan, çift kanatlı gençler yetiştirmek üzere kurulan okullar. Dertli öğretmen ve idareci kadrolarıyla hepimize bir aile ortamı sunuyor. Tüm gençlerimizi “tercihim geleceğim” diyerek imam hatip okullarımıza davet ediyoruz.

Maya tutmuş durumda

Türkiye’nin eğitim kalitesi ve eğitim başarılarından bahsederken önceden sadece birkaç marka okulun isminin geçtiğini, bugün ise imam hatip modelinin eğitimdeki başarıyı sahaya yaymayı başardığını kaydeden Ceylan, “Hangi şehirde olursanız olun o ilin marka okulları haline gelmiş okullar, imam hatip okulları oldu. Geçen yıl ilk binde 387 derece sadece bir-iki ilden değil Anadolu’nun 43 ilinden çıktı. Bu, mayanın tuttuğunun ve çınarın Anadolu’nun her yerinde kök saldığının işareti” dedi. Gençlere seslenen Ceylan, “Sizler de ilinizdeki imam hatip lisesini veya evinize en yakın imam hatip okulunu tercih edebilirsiniz. Tüm okullarımız aynı kardeşlik iklimi içinde kapılarını sizin için açmış durumda” dedi.

Gençlerden arkadaşlarına tavsiyeler

Programda başarılı gençler de çalışmalarını ve sınavda nasıl başarı kazandıklarını anlattı. LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sivas Zeki Hayran Hafız İHO öğrencisi hafız Reyyan Duman, “Hafızlık yaparken masanın başında çalışmak çok uzun sürüyordu. Sınavlara hazırlanırken de öyle çalıştım. Hafızlık bana bir disiplin kazandırdı. Aynı disiplini sınavda da uyguladım” dedi. Diğer Türkiye birincisi Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İHL öğrencisi Abdullah Tarık Gümüş de, “Ben sınava hazırlanırken çok sıkı çalıştım. En önemlisi dersi derste dinliyordum. Allah nasip etti başardık. Çok mutluyum” sözleriyle düşüncelerini aktardı. Beyoğlu Anadolu İHL öğrencisi Mehmet Melih Çilek, düzenli çalıştığını ve yapamadığı sorulardan sonra konu tekrarı yaptığını aktardı. İTO Marmara İHO’dan Selman Demirci, sınava girecek kardeşlerine “çok çalıştım diye düşünmesinler ve ara vermesinler” tavsiyesinde bulundu. Hafızlığını imam hatipte yaptığını aktaran Selman, hafızlık sonrasında 7. sınıfta sınava çalışmaya başladığını kaydetti.