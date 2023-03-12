LGS'de yeni tarih açıklandı
Bakan Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.
Eğitim 12.03.2023, 10:09 12.03.2023, 10:20
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ile ilgili alınan son kararı açıkladı.
Bakan Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.
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|17
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|23
|17
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|O
|P
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|26
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|Takımlar
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|62
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|44
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|37
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|35
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|34
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|24
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|26
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