LGS başvurularının tarihi belli oldu

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı’nda adaylar sorumlu oldukları alanlardan sınava tabi tutulacak. Sınav sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre adayların puan sıralaması oluşacak ve tercihler bu sıralamalara göre yapılacak. Peki, sınav hangi tarihte gerçekleşecek ve başvurular ne zaman alınacak?

MEB LGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN? İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamasında "LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek." İfadelerini kullandı.

Buna göre 2022 yılında Liselere Geçiş Sınavı’nın başvuruları 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak. Başvurular merkezi olarak gerçekleştirilecek. Başvuruları tamamlanan adaylar 5 Haziran 2022 tarihinde ise sınava katılacaklar.

CNN