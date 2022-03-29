LGS başvurularının tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sınavına dair detayları paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Özer "(LGS) Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek." dedi.
Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı’nda adaylar sorumlu oldukları alanlardan sınava tabi tutulacak. Sınav sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre adayların puan sıralaması oluşacak ve tercihler bu sıralamalara göre yapılacak. Peki, sınav hangi tarihte gerçekleşecek ve başvurular ne zaman alınacak?
MEB LGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN? İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamasında "LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek." İfadelerini kullandı.
Buna göre 2022 yılında Liselere Geçiş Sınavı’nın başvuruları 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak. Başvurular merkezi olarak gerçekleştirilecek. Başvuruları tamamlanan adaylar 5 Haziran 2022 tarihinde ise sınava katılacaklar.
CNN
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19