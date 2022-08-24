KYK yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada yurt başvuru tarihini açıkladı.
Eğitim 24.08.2022, 11:39
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden 28 Ağustos pazar günü akşamına kadar KYK yurtları için başvuru yapılabilecek.
Öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
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