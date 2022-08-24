Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden 28 Ağustos pazar günü akşamına kadar KYK yurtları için başvuru yapılabilecek.

Öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.