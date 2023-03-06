Kredi ve burs bekleyenlere müjde geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemelerinin başladığını duyurdu. Kasapoğlu, "Her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak verilen GSB burs ve öğrenim kredisi banka hesaplarına geçti.

Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.