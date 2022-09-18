KPSS'de bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının cevap anahtarına https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Konyaspor
|7
|14
|5. Başakşehir
|5
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|6
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Antalyaspor
|7
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Sivasspor
|6
|4
|17. Ümraniye
|7
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Keçiörengücü
|6
|11
|3. Bodrumspor
|6
|11
|4. Sakaryaspor
|6
|10
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Bandırmaspor
|5
|10
|7. Pendikspor
|6
|9
|8. Tuzlaspor
|6
|8
|9. Adanaspor
|6
|7
|10. Manisa Futbol Kulübü
|5
|8
|11. Samsunspor
|6
|7
|12. Rizespor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Athletic Bilbao
|6
|13
|4. Real Betis
|5
|12
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|6
|9
|9. Mallorca
|6
|8
|10. Girona
|5
|7
|11. Rayo Vallecano
|6
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Almeria
|6
|4
|16. Espanyol
|5
|4
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1