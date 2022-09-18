KPSS'ye geç kalan adayları polisler okullarına yetiştirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 bin 725 ekip aracı ve 1949 motosikletli polis ekibinin sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiğini duyurdu.
Eğitim 18.09.2022, 18:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sınava geç kalan adayların polis ekipleri tarafından okullarına yetiştirildiğini duyurdu.
Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus müdürlüklerimizce 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı. 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi. Tüm ekiplerimize teşekkürler."
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