KPSS Ön Lisans sınavı bugün
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu bugün yapılacak. Sınavda 60'ı genel yetenek, 60'ı ise genel kültür olmak üzere 120 soru yer alacak.
Eğitim 09.10.2022, 09:13
KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Binalara giriş için sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanında bulundurması gerekiyor.
Adaylar sınavda 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 soruya yanıt verecek.
Sorular Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşacak.
130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te sona erecek.
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açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Başakşehir
|7
|17
|5. Galatasaray
|8
|17
|6. Trabzonspor
|8
|16
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
|16. Karagümrük
|7
|6
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Bodrumspor
|8
|14
|4. Samsunspor
|8
|13
|5. Pendikspor
|7
|12
|6. Boluspor
|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Sakaryaspor
|8
|12
|9. Manisa FK
|7
|11
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|7
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|23
|2. Arsenal
|8
|21
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. Newcastle
|9
|14
|6. Brighton
|8
|14
|7. M. United
|7
|12
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|8
|11
|10. Liverpool
|7
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Brentford
|9
|10
|13. Leeds United
|7
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|9
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|22
|2. Barcelona
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|7
|15
|6. Valencia
|8
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|7
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|8
|7
|14. Almeria
|8
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Sevilla
|8
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1