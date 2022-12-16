Kopya çekmişler: 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi

Açık Öğretim Okulları için 9 Aralık 2022 saat 09.30'da başlayan ve 20 Aralık 23.59'da sona erecek 2022-2023 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi çevrim içi sınavlarında yanıtlanan 6 milyon testten 60 bini "sınav anında başka bir ekrana geçilmesi, sınav sorularının paylaşılması" nedeniyle iptal edildi.

Bu kişilerden öğrenim çağı dışında olanlar 2 yıl süreyle Bakanlığın yaptığı sınavlara katılamayacak. Sınavların sona ermesinin ardından, gözlemciler komisyonu marifetiyle sınavı iptal edilecekler hakkında gerekli işlemler yapılacak.

Yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrencinin katılması bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre sınavlara Açık Öğretim Ortaokulundan 160 bin 284, Açık Öğretim Lisesinden 1 milyon 68 bin 43, Mesleki Açık Öğretim Lisesinden 53 bin 16, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden 86 bin 871 olmak üzere 1 milyon 368 bin 214 aktif öğrencinin katılması bekleniyor.

Çevrim içi sınav uygulamasına katılan öğrencilerin sınav durumları anlık takip edilirken, bu kapsamda sınav anında başka bir ekrana geçenlerin sınavı sistem tarafından geçersiz sayılıyor.

Sınav anında, ekranını ve/veya soruları paylaştığı belirlenenlerin sınavı, gözlemciler komisyonu tarafından iptal ediliyor.