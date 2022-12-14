Kocaeli Üniversitesinde devir teslim töreni yapıldı

KOÜ Rektörlük binasında düzenlenen törende konuşan Rektör Cantürk, bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ve hürmetlerini sundu.

Üniversiteye emek veren bütün rektörlere teşekkür eden Cantürk, "Hedefimiz, onların bize bıraktığı noktadan üniversitemizi daha üst noktalara çıkarmak olacaktır. Bu konuda gerekli azim ve kararlılığa sahibiz. Sayın Sadettin ağabeyimin ifade ettiği gibi; araştırma üniversitesi olmak en önemli hedeflerimizden biri olacak." dedi.

Kocaeli'nin sanayi bölgesi olmasının, üniversite açısından şans olduğuna işaret eden Cantürk, "Bunu avantaja dönüştürebilecek çalışmalar yapmak, üniversitemizin hem sanayiyle hem de kentle uyumunu artırmayı hedefliyoruz. Lisansüstü ve özellikle doktora öğrenci ve mezun sayımızı artıracak politikalar geliştirmek ve AR-GE'yi öncelikli hale getirmek için çalışacağız. Toplumla iç içe olan üniversite hastanemizin yanı sıra bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda da kentle bütünleşme sağlayıp üniversitenin varlığını halkımıza daha fazla hissettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Sadettin Hülagü de görevini Zafer Cantürk'e devretme imkanı sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bundan sonra da elinden gelen gayreti göstereceğini vurgulayan Hülagü, "Göreve geldiğim gün itibariyle birçok zorluklar karşısında yılmaktan ziyade, daha çok motive olduk. Prensip olarak arkama bıraktığım mesafeye değil, önümde gideceğim yola baktım. Benimle beraber yola çıkmış olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak ve hakikat yolundan ayrılmadan bir yolu tamamladık. Zafer hocam, bundan sonra hepimizin rektörü." diye konuştu.