Koç Üniversitesi Türkiye’nin 'Triple Crown' unvanına sahip ilk üniversitesi oldu

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü, işletme okulları için uzun süredir hizmet veren küresel akreditasyon kuruluşu ve dünya çapında öğrenci, eğitimci ve işletmeleri birbirine bağlayan en büyük işletme eğitim ağı AACSB International’dan akreditasyon aldı.

Daha önce AMBA ve EQUIS akreditasyonlarını da almış olan Koç Üniversitesi, bu akreditasyonla beraber dünyadaki işletme okullarının yüzde birinden daha azının sahip olduğu “Triple Crown” “Üçlü Akreditasyon” a ulaşan, Türkiye’den ilk ve tek akademik kuruluş oldu.

Üniversite ekibinin her bir üyesinin çabaları sayesinde AACSB akreditasyonunu kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı şöyle konuştu: ”ACCSB topluluğu tarafından tanınarak, akreditasyon sayımızı 3’e yükseltmiş bulunuyoruz. Bu sayede dünyadaki en iyi işletme okullarının sahip olduğu 3’lü akredite unvanına erişmenin onurunu yaşıyoruz. Bu akreditasyona ulaşmak, Koç Üniversitesi’nin öğretim, araştırma, müfredat geliştirme ve öğrenci kazanımı ve deneyimi gibi alanlar dâhil olmak üzere eğitimde mükemmelliğin küresel standartlarda tanınması anlamına geliyor. Bu onura sahip olmamızda önemli katkıları olan öğretim üyelerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

Koç Üniversitesi, 2016 yılında işletme ve yönetim okulları için en kapsamlı kurumsal akreditasyon sistemi olarak tanımlanan MBA Derneği (AMBA) tarafından akredite edilmişti. 2009 yılında aldığı Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) Akreditasyonu’nu da, 2017 yılında ikinci kez beş yıllığına yenileyerek, Türkiye’de ve bulunduğu bölgedeki ilk ve tek okul olmuştu.