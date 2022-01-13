Kars'ta okullar tatil
Kars'ta olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Eğitim 13.01.2022, 18:27
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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