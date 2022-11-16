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Kariyer Basamakları Sınavı: Kitapçıklar sınav merkezlerine ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" ile ilgili 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi. Baskı ve sevk sürecinde herhangi bir problem yaşanmadığını söyleyen Bakan Özer, sınav kitapçıklarının 81 ilin sınav merkezlerine ulaştırıldığını ifade etti.

Eğitim 16.11.2022, 23:07 17.11.2022, 00:17
Kariyer Basamakları Sınavı: Kitapçıklar sınav merkezlerine ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi olarak il milli eğitim müdürleriyle görüşen Bakan Mahmut Özer, söz konusu sınav süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda il milli eğitim müdürlerine illerinde herhangi bir problem olup olmadığını soran Özer, "Çok önemli süreçleri birlikte yönettik. Bu sınav sürecinde de cumartesi günü, her sınavda olduğu gibi, Sınav Koordinasyon Merkezi'nde sınavın koordinasyonuyla ilgileneceğim" sözlerini kullandı.

"Baskı ve sevk sürecinde problem yaşamıyoruz"

Bakan Özer, sınav kitapçıklarının tüm illere sorunsuz bir şekilde ulaştırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Baskı ve sevk sürecinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Sınava ilişkin hiçbir eksiğimiz yok. Sınav kitapçıklarını da 81 ilimizdeki sınav merkezlerine ulaştırdık. Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sınava girecek tüm öğretmemelerimize şimdiden başarılarılar dilerken bu sürecin eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk de katıldı.

70 bin öğretmen görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvuran öğretmenlerden 70 bin kişi görevlendirildi.

Saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 81 ilde, 1489 okulda olmak üzere 28 bin 650 salonda düzenlenecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi, 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

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