İstanbullular dikkat: Vali Yerlikaya, okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı
İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı.
Eğitim 20.01.2022, 23:16
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin." ifadesini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."
Kaynak: AA
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