İstanbul ve Ankara'da okullar tatil

Kar yağışının etkili olduğu Ankara ve İstanbul'da yarın eğitime ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tatil haberini şu sözlerle duyurdu:

"İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Ankara'da da okullar tatil

Ankara Valisi Vasip Şahin ise, Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.