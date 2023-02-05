İstanbul ve Ankara'da okullar tatil
İstanbul ve Ankara valilikleri olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Eğitim 05.02.2023, 21:39
Kar yağışının etkili olduğu Ankara ve İstanbul'da yarın eğitime ara verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tatil haberini şu sözlerle duyurdu:
"İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."
Ankara'da da okullar tatil
Ankara Valisi Vasip Şahin ise, Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: TRT Haber
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