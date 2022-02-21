İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları belli oldu

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavları 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlendi.

AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz" açıklaması yapıldı.