İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi

İstanbul'da 2 gündür etkisini gösteren kar yağışı meteorolojinin tahminlerine göre Çarşamba gününe kadar sürecek. Sırayla kurye ve motosikletlere olumsuz hava şartlarıyla trafiğe çıkma yasağı gelirken, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.