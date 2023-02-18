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İstanbul'da riskli görülen 93 okul tahliye edilecek

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi.

Eğitim 18.02.2023, 17:20
İstanbul'da riskli görülen 93 okul tahliye edilecek

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.

- Riskli bulunan 93 okuldaki öğrenciler başka okullara nakledilecek

Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekler. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek."

Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sabır ile anlayışına teşekkür edilerek, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#istanbul valiliği #riskli görülen okullar #tahliye
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