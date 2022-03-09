İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 14 Mart pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul'da bu hafta beklenen yoğun kar yağışı 1987 yılındaki kar yağışına benzetilirken İstanbul Valiliği ve AKOM teyakkuza geçmiş durumda.

Hafta başına kadar etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kentte turuncu alarm verildi.

İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu.