İstanbul'da mesleki eğitim hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılında İstanbul'daki tüm mesleki eğitimi artık istihdam öncelikli, müfredatı sektörle birlikte önceleyen, meslek öğretmenlerimizin iş başında mesleki gelişimi birlikte dizayn ettiğimiz ama en önemlisi istihdamda öncelik sağladığımız bir eğitim türüne dönüştüreceğiz." dedi.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen "İSO ve İTO ile İstanbul Eğitim Yatırımları Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Özer, meslek liselerinin katsayı sorunu yaşadığı dönemde toplumdaki itibarının altüst olduğunu söyledi.

Özer, bu nedenle akademik başarılı öğrencilerin meslek liselerini tercih etmediğini, bu hasarın onarılması için Bakanlığın son 10 yılın üzerinde çalışmalar yaptığını belirtti.

Meslek liselerinde, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında istenilen noktaya ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyduğu insan kaynağına sektörün talepleri doğrultusunda ulaşmak için gece gündüz çalışacaklarını kaydeden Özer, şöyle devam etti:

"Pazartesi günü Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte İstanbul'daki tüm otellerin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için Mesleki Eğitim Merkezlerini otellere kurma kararı aldık. 2022 yılında İstanbul'daki tüm mesleki eğitimi artık istihdam öncelikli, müfredatı sektörle birlikte önceleyen, meslek öğretmenlerimizin iş başında mesleki gelişimi birlikte dizayn ettiğimiz ama en önemlisi istihdamda öncelik sağladığımız bir eğitim türüne dönüştüreceğiz. Hep birlikte katsayı uygulamasının atığı olan 'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız. Artık iş gücü piyasasının talep ettiği elemanları gerek eğitimlerle gerek kısa kurslarla hızlı bir şekilde karşılamak için her zaman hizmetinizde olacağız."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde fırsat eşitliğini önemsediklerinin altını çizen Özer, okul öncesinden özel eğitime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar ciddi okullaşma oranı olduğunu, binaların yapıldığını ve öğretmen sayılarının arttığını söyledi.

Bakan Özer, 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44 iken, günümüzde yüzde 88'e ulaştığını aktararak, bu yatırımların kalite odaklı yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de 3-4 ve 5 yaş gruplarındaki okullaşma oranlarının artırılması yönünde hedefleri olduğuna dikkati çeken Özer, "2022 yılındaki hedefimiz, yüzde 14 olan 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 50'ye ulaştırmak, 4 yaştaki yüzde 58 okullaşma oranını yüzde 70'e ulaştırmak, 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranını 2022 yılı sonunda yüzde 100'e ulaştırmak. İstanbul'daki hedefi güncelleyelim, 500 olmasın 1000 okulun olsun. İstanbul'un tüm ilçelerine anaokullarını yapalım." diye konuştu.