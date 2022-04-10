İstanbul Aydın Üniversitesi'nin büyük başarısı
Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralamasında Türkiye'den 9 üniversite ilk binde yer aldı. İlk binde yer alan üniversitelerden biri de Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi oldu.
Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralamasında Türkiye'den hiçbir üniversite ilk 500'de yer bulamadı. Koç Üniversitesi'nin (511-520) ardından Sabancı Üniversitesi yer aldı. 541 – 550 aralığındaki bu üniversiteyi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (551-560), Bilkent Üniversitesi (591-600) ve Boğaziçi Üniversitesi (701-750) takip etti.
Bu üniversitelerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ankara Üniversitesi, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi 701–1000 aralığında sıralandı. Böylece sıralamanın 500-1000 bandında Türkiye'den 9 üniversite yer buldu. Bu 9 üniversitenin sadece İstanbul ve Ankara'da bulunması dikkat çekti.
Sıralamadaki diğer üniversiteler şöyle:
Anadolu Üniversitesi (1001-1200)
Ege Üniversitesi (1001-1200)
Gazi Üniversitesi (1001-1200)
İstanbul Aydın Üniversitesi (1001-1200)
İstanbul Bilgi Üniversitesi (1001-1200)
Izmir Institute of Technology (IZTECH) (1001-1200)
Akdeniz Üniversitesi (1201+)
Çukurova Üniversitesi (1201+)
Dokuz Eylül Üniversitesi (1201+)
Marmara Üniversitesi (1201+)
Sakarya Üniversitesi (1201+)
Yıldız Teknik Üniversitesi (1201+)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Konyaspor
|32
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|32
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Beşiktaş
|32
|50
|7. Adana Demirspor
|31
|49
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Adanaspor
|30
|41
|9. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Gençlerbirliği
|29
|38
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Tuzlaspor
|28
|35
|14. Menemen Belediyespor
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Southampton
|31
|36
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22