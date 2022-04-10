İstanbul Aydın Üniversitesi'nin büyük başarısı

Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralamasında Türkiye'den hiçbir üniversite ilk 500'de yer bulamadı. Koç Üniversitesi'nin (511-520) ardından Sabancı Üniversitesi yer aldı. 541 – 550 aralığındaki bu üniversiteyi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (551-560), Bilkent Üniversitesi (591-600) ve Boğaziçi Üniversitesi (701-750) takip etti.

Bu üniversitelerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ankara Üniversitesi, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi 701–1000 aralığında sıralandı. Böylece sıralamanın 500-1000 bandında Türkiye'den 9 üniversite yer buldu. Bu 9 üniversitenin sadece İstanbul ve Ankara'da bulunması dikkat çekti.

Sıralamadaki diğer üniversiteler şöyle:

Anadolu Üniversitesi (1001-1200)

Ege Üniversitesi (1001-1200)

Gazi Üniversitesi (1001-1200)

İstanbul Aydın Üniversitesi (1001-1200)

İstanbul Bilgi Üniversitesi (1001-1200)

Izmir Institute of Technology (IZTECH) (1001-1200)

Akdeniz Üniversitesi (1201+)

Çukurova Üniversitesi (1201+)

Dokuz Eylül Üniversitesi (1201+)

Marmara Üniversitesi (1201+)

Sakarya Üniversitesi (1201+)

Yıldız Teknik Üniversitesi (1201+)