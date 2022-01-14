İstanbul Aydın Üniversitesi kampüsünde anaokulu açılıyor

İl Milli Eğitime bağlı olarak ilk kez bir Vakıf Üniversitesinin içinde açılacak anaokulu 3-6 yaş çocukların eğitim göreceği bağımsız bir anaokulu olacak.

Kontenjana İAÜ çalışanlarının çocuklarının yerleştirilmesinin ardından dışarıdan da öğrenci alımı gerçekleşecek.

Nitelikli eğitim veren, örnek teşkil edecek bir anaokulu olma hedefiyle eğitim materyalleri, programları, çevre düzenlemesine kadar niteliği etkileyen her şey için İAÜ Eğitim Fakültesi de çalışmalarına devam edecek.