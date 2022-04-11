İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk 20'de

İAÜ Hukuk Fakültesi, dünya çapında 160 üniversite arasından en iyi 20 üniversitenin katıldığı, dünyanın en prestijli yarışması olan Willem C. Vis Uluslararası Tahkim Yarışmasına kabul aldı.

Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye'den kabul alan tek üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi, Oxford ve Bern Üniversiteleri gibi köklü üniversitelerle karşı karşıya gelecek.

Yarışma, davacı ve davalı tarafların argümanlarını Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve uluslararası ticaret hukuku uzmanlarının bulunduğu jüri önünde sunacakları simülasyon şeklinde gerçekleşecektir.