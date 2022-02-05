Isparta'da okullar 5 gün daha açılmayacak
Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 5 gün ara verildi.
Eğitim 05.02.2022, 22:44
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarla, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 7 Şubat'tan itibaren 5 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.
Kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personel de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacak.
Kaynak: AA
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