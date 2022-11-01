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İptal edilen KPSS sınavıyla ilgili YÖK ön raporunu açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), iptal edilen 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumu ile ilgili hazırladığı ön raporun detaylarını paylaştı.

Eğitim 01.11.2022, 08:50
İptal edilen KPSS sınavıyla ilgili YÖK ön raporunu açıkladı

Yüksek Öğretim Kurulu'nun iptal edilen KPSS lisans oturumuna ilişkin ön raporunda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı öğrenildi. Dosyada eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün ve yayınevi sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. Savcılık, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay'a itiraz etti.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), iptal edilen 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumu ile ilgili hazırladığı ön raporda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı belirtildi. Raporda, 4 sorunun ÖSYM uzmanları tarafından dışarıdaki bir kaynaktan esinlenerek hazırlanmış olabileceği ya da ÖSYM'nin soru havuzuna konulduktan sonra yayınevleri için de benzer soruların hazırlanmış olabileceği belirtildi. Diğer yandan soruşturma kapsamında bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildi.

ÇALINMA YOK ESİNLENME OLABİLİR

Sosyal medyada, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı iddia edildi. Bunun üzerine Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS'ye yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, YÖK de idari inceleme başlattı. YÖK tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığı belirtildi. Sınavda çıkan 4 sorunun benzer olduğuyla ilgili ise söz konusu soruların ÖSYM uzmanları tarafından dışarıdaki bir kaynaktan esinlenilerek hazırlanmış olabileceği ya da ÖSYM'nin soru havuzuna servis edildikten sonra yayınevleri için de benzerlerinin hazırlanmış olabileceği kaydedildi.

AYGÜN İLE 3 UZMANA SORUŞTURMA İZNİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma kapsamında dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de aralarında bulunduğu bazı kamu görevlileri için soruşturma izni talep etti. Talebi değerlendiren YÖK, Prof. Dr. Aygün ile soru hazırlama sürecinde yer aldıkları belirlenen 3 uzman hakkında soruşturma izni verdi. Böylece yayınevi sahibi Münir Çelik, Prof. Dr. Aygün ve 3 soru hazırlama uzmanı, iptal edilen KPSS soruşturmasının dosyasına "şüpheli" sıfatıyla girdi. Başsavcılık, haklarında soruşturma izni verilmeyen yaklaşık 30 kamu çalışanı için de Danıştaya itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi halinde dosyadaki şüpheli sayısı artacak. İptal edilen KPSS, 18 Eylül'de tekrarlanmıştı.

Kantin kiraları sabitlendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kantinlerindeki kira artışını, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı boyunca yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldıklarını söyledi. Son 2 haftadır, okulların bünyesinde bulunan kantinlerin kira ve ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin şikayetler almaya başladıklarını aktaran Bakan Özer, şöyle konuştu: "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık." Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullara da bütçe gönderildiğini söyledi. Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılındaki en büyük farklılığımız, eğitim öğretime hazırlanmayla ilgili ilk kez tüm okullarımıza bütçe gönderdik. Yaklaşık 5,5 milyar TL'lik bütçeyi bugün itibariyle okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Okullarımız artık temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatımla ilgili ihtiyaçlarını kendilerine gönderilen bütçe ile karşılayabilir duruma geldiler" dedi.

Kaynak: Yeni Şafak
#KPSS #yök
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