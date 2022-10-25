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İHÜ Medya Merkezi törenle açıldı

İbn Haldun Üniversitesi Medya Merkezi 24 Ekim Pazartesi günü İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nde açıldı.

Eğitim 25.10.2022, 17:23
İHÜ Medya Merkezi törenle açıldı

İbn Haldun Üniversitesi Medya Merkezi 24 Ekim Pazartesi günü İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nde Mütevelli Heyetimizin, akademisyenlerimizin, misafirlerimizin ve öğrencilerimizin katıldığı bir törenle açıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile desteklenen Dijital Medya Araştırma ve Görsel Sanatlar Akademisi projesi kapsamında açılışı yapılan Medya Merkezi, en son teknolojiye sahip reji ve prodüksiyon altyapısı, kurgu ve seslendirme odaları, dekorları ve stüdyosuyla öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin hizmetinde olacak. 

“İHÜ Medya Merkezi Üniversitemize Değer Katacak”

Törende bir konuşma yapan Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. İrfan Gündüz, “İHÜ Medya Merkezi Üniversitemizin dünyaya açılan penceresi ve bir cazibe merkezi olacak” değerlendirmesinde bulundu. Algının olgunun önüne geçtiği günümüzde iletişimin öneminin her alanda kendini hissettirdiğini belirten Prof. Gündüz, yaşadığımız medya ve iletişim çağında İHÜ Medya Merkezi’nin; iyinin, doğrunun ve güzelin bütün dünyaya tanıtılacağı bir iletişim üssü olacağını, hakkın ve hakikatin yanında gazetecilerin, senaristlerin ve yapımcıların yetişmesinde önemli bir yer tutacağına inandığını ifade etti.

Mütevelli Heyeti Başkan Vekilimiz Necmeddin Bilal Erdoğan da yaptığı kısa selamlama konuşmasında Üniversitemize değer katacak ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak olan İHÜ Medya Merkezi’nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Merkez, Öğrencilerimizin İletişim Beceri ve Yetkinliklerinin Geliştirilmesinde Önemli Bir İşlev Üstlenecek”

Rektörümüz Prof. Atilla Arkan ise, törende yaptığı konuşmada; eğitim, araştırma ve toplumsal fayda üretimi odaklı misyonu çerçevesinde Üniversitemizin, tarihsel birikimi iyi değerlendirerek, günümüzü yetkin bir şekilde okuyup geleceğe hazırlık yaptığını söyledi. Bu projeksiyonda İHÜ Medya Merkezi’nin değerli katkılarının olacağını belirten Prof. Arkan, aynı zamanda Merkez bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle, beceri ve yetkinlikleri kazandırma ve geliştirme odaklı eğitim-öğretim süreçlerimizde öğrencilerimizin özellikle iletişim becerilerinin güçlendirileceği değerlendirmesinde bulundu. 

“Üniversitemizin Akademik Birikimi Medya Sektörüne, Ulusal ve Uluslararası Kamuoyuna Aktarılacak”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcımız ve İletişim Fakültesi Dekanımız Prof. İzzet Bozkurt, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi daha proje ve inşaat aşamasındayken hayalini kurdukları bu merkezin bugünlere gelmesinde çok büyük bir emek olduğunun altını çizerek, Mütevelli Heyetimize, yönetime ve emek veren herkese teşekkür etti.  Ülkemizin uluslararası arenada sesini duyurmak ve ürünlerimizi markalaştırmanın önemine değinen Prof. Bozkurt, İHÜ Medya Merkezi’nin öncelikle öğrencilerin hizmetine sunulan değerli bir imkân olduğunu, burda üretilecek içeriklerin Üniversitemizin kurumsal marka değerine ciddi katkılar sunacağına inandığını ifade etti. 

İHÜ Medya Merkezi’nin sunduğu imkânlarla kurulacak İHÜ TV ve İHÜ Haber Ajansı’nın, Üniversitemizin akademik birikiminin sektöre, ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktarılması noktasında önemli işlevler yükleneceğini de sözlerine ekleyen Prof. Bozkurt, ayrıca Üniversitemizdeki her fakültenin ve bölümün en az bir dersinin İHÜ Medya Merkezi’nde etkileşimli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Merkez Bünyesindeki Stüdyoya Filistinli Gazeteci Shireen Abu Akleh’in İsmi Verildi

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından, törende konuklar arasında yer alan Al Jazeera Media Network’tan Tamer Almisshal, uzun yıllar birlikte çalıştığı ve Merkez bünyesindeki stüdyoya ismi verilen Filistinli Gazeteci Shireen Abu Akleh’e dair kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

İHÜ Medya Merkezi Açılış Programı kapsamında “Dijital Çağda Medya ve Uygulamalı Medya Eğitimleri” çalıştayı da gerçekleştirildi. Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyemiz Dr. Hakkı Öcal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar, BBC Akademi’den Görüntü Yönetmeni ve Eğitimci David Schwartz, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı İhsan Eken ve İstanbul Medya Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer birer konuşma yaptı.

#İbn Haldun Üniversitesi Medya Merkezi
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