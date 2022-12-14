'İcathane Atölyesi'nde eğitim başladı

Batman Üniversitesi kampüsünde, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan tarafından 21 Eylül'de açılışı yapılan atölyede sunulacak hizmetlere ilişkin bilgi veren TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, gençlere tasarım, robotik kodlama, web eğitimleri, yazılım, mobil oyun uygulamaları ve e-ticaret eğitimleri vereceklerini belirtti.

Onutçu, photoshop tasarım eğitimlerinin başladığını ifade ederek, bu kapsamda 40 kursiyere 120 saat tasarım eğitimi verileceğini söyledi.

120 saatlik eğitimin sonunda katılımcılara sertifika vereceklerini anlatan Onutçu, "Gençlerimiz kurs bittiğinde tasarım alanında kendilerini geliştirmiş olacaklar." dedi.

İlerleyen günlerde robotik kodlama, e-ticaret, mobil oyun uygulamaları, web eğitimlerine ilişkin kursların başlayacağını dile getiren Onutçu, duyurunun ayrıca yapılacağını ifade etti.

Onutçu, TÜGVA İl Temsilciliği olarak amaçlarının "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile gençlerin teknolojik anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlamak olduğunu kaydederek, "Gençlerin hayata sürekli yeni açılımlarla, yeni icatlarla katkıda bulunmalarını sağlayıp, onlara üretim yapabilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda gençlerimize güzel bir laboratuvar sunduk. Bu vesile ile gençlerin topluma faydalı olmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.