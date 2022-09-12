İBB'nin yurt başvuru sonuçları belli oldu
İBB Yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı. Haberi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.
Eğitim 12.09.2022, 15:43
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu. İhtiyaç tespitini özenle yaptık, tüm misafir öğrencilerimize gözümüz gibi bakacağız, hepsine başarılar diliyorum. Yeni yurtlar yapmaya da devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
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