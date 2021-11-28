Haydarpaşa Lisesi'ne yeni misyon
Haydarpaşa Lisesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanı' haline getirildi.
Eğitim 28.11.2021, 20:15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İstanbul'daki Haydarpaşa Lisesi "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan, tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Haydarpaşa Lisesi, "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.
Kaynak: AA
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