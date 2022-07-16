banner38

Halk eğitimi kurslarından ilk 6 ayda 6 milyon kişi faydalandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hayat boyu öğrenme kapsamında halk eğitimi merkezlerinden yılın ilk 6 ayında 6 milyon 317 bin 933 kişi faydalandı.

Eğitim 16.07.2022, 17:03
Halk eğitimi kurslarından ilk 6 ayda 6 milyon kişi faydalandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 998 halk eğitimi merkezi, 81 ilde vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim taleplerini karşılıyor.

Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sadece eğitim çağındaki nüfusun değil, tüm vatandaşların eğitime erişimini artırdıklarını vurguladı.

Kurslardan ocakta 602 bin 282, şubatta 720 bin 254, martta 1 milyon 314 bin 61 kişinin yararlandığını aktaran Özer, "Nisanda katılımcı sayısı 3,8 milyona yükseldi, mayısta da hayat boyu öğrenme kurumlarında ücretsiz açılan 73 alandaki 241 bin 355 kursa, 5 milyon 224 bin 297 kursiyer katılım sağlamıştı. 2022'nin ilk 6 aylık döneminde ise 998 halk eğitimi merkezi ile 27 olgunlaşma enstitüsünde açılan 286 bin 225 kursa toplam 6 milyon 317 bin 933 kursiyer katıldı." bilgisini verdi.

Özer, tüm vatandaşları hayat boyu öğreniciler olma yönünde teşvik ettiklerini belirterek, "Kursiyerlerin 3 milyon 681 bin 871'i (yüzde 58,34) kadın, 2 milyon 629 bin 62'si (yüzde 41,66) erkeklerden oluşuyor. Buna göre 2021'de 1 milyon 663 bin 223 kursiyer sayısına ulaşılırken, 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki kursiyer sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 379 oranında gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

İstatistiklere göre en çok kursiyere ulaşan illerin, sırasıyla Kilis, Erzincan, Mersin, Gümüşhane, Osmaniye, Edirne, Kütahya, Batman, Burdur ve Denizli olduğunu bildiren Özer, "Kursiyerlerin 2 milyon 629 bin 900'ü (yüzde 41,67) 25-64 yaş grubunda bulunuyor. Açılan kurslardan 205 bin 280'i genel kurs kapsamında olup, katılan kursiyer sayısı 4 milyon 761 bin 63'tür. Açılan 80 bin 946 mesleki ve teknik kursa ise 1 milyon 549 bin 870 kursiyer katıldı." ifadelerini kullandı.

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer #halk eğitim
Yorumlar (0)
banner35
29
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23