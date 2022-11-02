Halk eğitimi kurslarından 10 ayda 10 milyonu aşkın kişi yararlandı

Özer, yazılı açıklamasında, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 1000 halk eğitimi merkezi ve 29 olgunlaşma enstitüsünde her yaştan ve her düzeyden vatandaşlara eğitim verildiğini belirtti.

Bu kapsamda, 1 Ocak-31 Ekim 2022'de açılan 491 bin 92 kursa, 10 milyon 470 bin 183 kişinin katıldığını bildiren Özer, kursiyerlerin yüzde 40,58'ine denk gelen 4 milyon 248 bin 981'inin erkek, yüzde 59,42'sine denk gelen 6 milyon 221 bin 202'sinin ise kadın olduğunu aktardı.

Bakan Özer, "Ekim ayı içerisinde açılan 107 bin 940 kursa ise toplam 2 milyon 75 bin 479 kursiyer katılım sağladı. Bu kursiyerlerin büyük çoğunluğunu da yine kadınlarımız oluşturuyor." bilgisini paylaştı.

- Aile Okulu kursuna 401 bin 865 kursiyer katıldı

Aile Okulu Projesi kapsamında, 6 Nisan 2022'den 31 Ekim'e kadar veliler için açılan 15 bin 823 "Aile Okulu" kursuna 92 bin 278 erkek, 309 bin 587 kadın olmak üzere toplam 401 bin 865 kursiyerin katıldığını kaydeden Özer, ekim ayında açılan 9 bin 538 Aile Okulu kursundan 63 bin 705 erkek, 201 bin 113 kadın olmak üzere toplam 264 bin 818 kişinin yararlandığını açıkladı.

Bakan Özer, 1 Ocak-31 Ekim'de açılan 137 bin 501 mesleki ve teknik kursuna 2 milyon 693 bin 109 kursiyerin katıldığını belirterek, "Kursiyerlerin 830 bin 109'u erkek, 1 milyon 863 bini ise kadın. Ekim ayında açılan mesleki ve teknik kurs sayısı 32 bin 833 olmuştur. Bu kurslara 608 bin 31 kursiyer katılım sağlamıştır. Kursiyerlerin büyük çoğunluğunu yine kadınlarımız oluşturuyor." ifadesini kullandı.

- En çok ilgi gören kurslar

İstihdam odaklı kursların sayısını artırarak "Ne eğitimde ne istihdamda" (NEET) oranlarının düşürülmesinin hedeflendiğini vurgulayan Özer, en çok ilgi gören kursları şöyle sıraladı:

"Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bilgisayar işletmenliği, dekoratif ahşap süsleme, geleneksel el nakışları, ev tekstili ürünleri hazırlama, arıcılık, giyim üretiminde temel işlemler, elde Türk işlemeleri, çeyiz ürünleri hazırlama, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, giysi tadilatçısı, aşçı yardımcısı, iş sağlığı ve güvenliği, kadın giysileri dikimi, tığ örücülüğü, emlak danışmanlığı, aşçı çırağı, iğne oyası yapımı, kadın dış giysileri dikimi."