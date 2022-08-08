Haliç Üniversitesi'nden Türkiye'de bir ilk!

Blockchain, Yazılım, Oyun Tasarımı, Dijital Sanatlar, Mimarlık, AR, VR, NFT, Kriptopara alanlarında başarı elde eden ve içerik üreten adaylar, Üniversitemizden yüzde 100’e varan oranlarda eğitim bursu kazanabilecekler. Üniversitemiz ve Atlas Space iş birliğiyle Metaverse Araştırma ve Geliştirme alanında ilerlemek isteyen gençler, iki kurumun sağlayacağı ortak staj ve sertifika programlarıyla da profesyonel destek alabilecekler. Toplam kontenjan ilgili bölümler için 100 öğrenci olarak hedeflenmektedir. 2022 yılında yaklaşık 15 milyon TL’lik yatırım yapılacak Haliç Universe ile Üniversitemiz, geliştireceği dijital uygulama içinde, kendi Metaverse ekosistemini geliştiren ilk üniversite olarak, üniversite içi harcamalarda token sistemine geçmeyi planlamaktadır. Üniversitemiz bununla birlikte yakın gelecekte Haliç Universe Kripto Parası ile farklı bir yaklaşım gözeterek ödemede kabul etmeyi hedeflemektedir.

Türkiye’nin ilk Metaverse Bursu kapsamında, Blockchain, Yazılım, Dijital Sanatlar, Oyun Tasarımı, Mimarlık, AR, VR, NFT, KriptoPara alanlarında başarı elde eden ve içerik üreten adaylar Üniversitemizden maddi değeri yıllık 120 bin TL’yi bulan, yüzde 100’e varan oranlarda eğitim bursu kazanabilecekler. Ayrıca Metaverse ekosisteminde yer alan Discord ve Twitch yayıncıları, Metaverse etkinlik organizatörleri, sosyal medya uzmanları ile içerik yöneticilerinden gelen başvuruların da çeşitli burslarla değerlendirilmesi planlanmaktadır. Burs oranının adayın başarı gelişimine göre her sene güncellenecek olup, ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarında önceliğin verileceği Yazılım, Bilgisayar, Elektrik – Elektronik, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Makine, Grafik Tasarım, Oyun Tasarımı, Güzel Sanatlar, İşletme, Çizgi Film – Animasyon programları olması kaydıyla adayın başarılı projesi gözetilerek 2 ve 4 yıllık tüm programları kapsamaktadır. Burs alacak ve projeleri seçilecek öğrenciler Üniversitemizin katkılarıyla yıl içinde İstanbul’da, yaz aylarında ise Amerika ve Kanada’daki Atlas Space Metaverse şirketlerinde staj yapma imkanı bulacaklar.

Haliç Üniversitesi ve Atlas Space’in iş birliği olarak hayata geçen ‘Metaverse Bursu’ ile ilgili başvurularınızı [email protected] mail adresinden yapabilir, tüm detayları üniversitemizin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilirsiniz.