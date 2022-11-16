FSMVÜ Student Branch tarafından simülatör teknik gezisi düzenlendi

Öğrenciler, kaynak, forklift, ekskavatör ve yükleyici gibi çeşitli iş makinelerini yakından incelerken, VR Teknolojisi kullanılarak yakın gelecekte ortaya çıkıcak elektrikli araçların bakımı için geliştirilen simülatörleri gözlemleme fırsatı buldular. Aynı zamanda uygulamalı olarak da bu makinelerin kullanımlarını deneyimlediler. Gezi süresince, SANLAB mühendislerinden simülatörlerin tasarımları, üretimi ve işleyişi hakkında bilgiler edindiler.