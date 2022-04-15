Fahrettin Koca'dan TUS açıklaması

İşte Bakan Koca'nın o tweeti

Hayırlı olsun... RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

8 Nisanda Meclis'te kabul edilen, içeriğini Uzmanlık Eğitiminde Adalet başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun İLGİLİ MADDELERİ Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sn. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

BORÇLU OLDUĞUMUZ AÇIKLAMA: TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var.