Erdoğan'ın müjdesini verdiği teklif Meclis'e sunuldu: 2 bin TL zam geliyor

AK Parti, 12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifle; öğretmenliği kariyer haline getiren düzenleme, uzman, başöğretmenlik unvanı da vererek maaşlara bin ve 2 bin TL artış verilmesi öngörülüyor.

SonDakika